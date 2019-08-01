إطلالة أنيقة لـ الجزائرية صوفيا بوتلا في العرض الخاص لـ Love, Antosha

حضرت النجمة الجزائرية العالمية صوفيا بوتلا، العرض الخاص للفيلم الوثائقي Love, Antosha وذلك في لوس أنجلوس، وهو الفيلم الذي يتناول حياة الممثل انتون يلشين والذي توفي عن عمر 27 عاما.





وكانت صوفيا، حققت شهرة عالمية مؤخرا وذلك بعدما شاركت النجم العالمي توم كروز وراسل كرو في بطولة فيلم The Mummy إلي جابنب أنابيل واليس وجيك جونسون، وكورتنى بى فانس والتونسى مروان كنزارى.



