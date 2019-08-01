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إطلالة أنيقة لـ الجزائرية صوفيا بوتلا في العرض الخاص لـ Love, Antosha

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:55 ص
إطلالة أنيقة لـ الجزائرية صوفيا بوتلا في العرض الخاص لـ Love, Antosha
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الفجر الفني
 
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حضرت النجمة الجزائرية العالمية صوفيا بوتلا، العرض الخاص للفيلم الوثائقي Love, Antosha  وذلك في لوس أنجلوس، وهو الفيلم الذي يتناول حياة الممثل انتون يلشين والذي توفي عن عمر 27 عاما.

 
وكانت صوفيا، حققت شهرة عالمية مؤخرا وذلك بعدما شاركت النجم العالمي توم كروز وراسل كرو في بطولة فيلم The Mummy إلي جابنب أنابيل واليس وجيك جونسون، وكورتنى بى فانس والتونسى مروان كنزارى.

 
The Mummy دارت أحداثه عن ملكة قديمة ظلمت ودفنت فى سرداب بأعماق صحراء، حيث تستيقظ تلك الملكة وتعود من جديد فى عصرنا الحالى لتنتقم بعد الآف السنين، وجسدت صوفيا دور تلك الملكة.
إطلالة أنيقة لـ الجزائرية صوفيا بوتلا في العرض الخاص لـ Love, Antosha
إطلالة أنيقة لـ الجزائرية صوفيا بوتلا في العرض الخاص لـ Love, Antosha
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