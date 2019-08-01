جمعه يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية



وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كل المشاكل التي مررت بها في حياتي استطعت التغلب عليها والجهاز الفني كان يحميني وإدارة النادي وزملائي والجمهور ساعدوني في ذلك".



واختتم جمعه تصريحاته قائلاً : "لم احزن لاستبعادي من القائمة الأفريقية وأخبرني لاسارتي بأن اجتهد حتى اشارك كأساسي وهذا ما حدث".

صرح صالح جمعه نجم الأهلي بأنه عقب استبعاده من القائمة الأفريقية للنادي نصحه مارتن لاسارتي ببذل جهده ليشارك كأساسي.