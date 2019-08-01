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جمعه يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:55 ص
جمعه يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح صالح جمعه نجم الأهلي بأنه عقب استبعاده من القائمة الأفريقية للنادي نصحه مارتن لاسارتي ببذل جهده ليشارك كأساسي.

وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كل المشاكل التي مررت بها في حياتي استطعت التغلب عليها والجهاز الفني كان يحميني وإدارة النادي وزملائي والجمهور ساعدوني في ذلك".

واختتم جمعه تصريحاته قائلاً : "لم احزن لاستبعادي من القائمة الأفريقية وأخبرني لاسارتي بأن اجتهد حتى اشارك كأساسي وهذا ما حدث".
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