سليمان: الجهاز الفني طالبنا بالتركيز بعد الخروج الأفريقي من أجل الدوري



وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كان لاسارتي يطالبنا بالتركيز في الملعب والإيمان بأننا الأفضل في مصر وأفريقيا وهذا قادنا للتتويج بالدوري".



وأضاف :"بعدنا عن مواقع التواصل الإجتماعي من أحد أسباب فوزنا بالدوري".



واختتم سليمان تصريحاته قائلاً : "بعد الهزيمة القاسية من صن داونز اجتمعت مع شريف إكرامي وتعاهدنا على الفوز بالدوري".

صرح وليد سليمان نجم الأهلي بأن الجهاز الفني للفريق طالب لاعبي الفريق بالتركيز عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل التتويج بالدوري.