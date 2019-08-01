رئيس وزراء حكومة المحاكاة يكشف عن تفاصيل التحضير للجلسة الأولى بمؤتمر الشباب (فيديو)

قال مصطفى جمال، رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، إنهم يستعدون لجلسة المحاكاة منذ 3 أسابيع لجمع المعلومات عن كل الوزارات، ليكونوا أكثر إلمامًا، حتى تكوت المحاكاة واقعية وليست شعارات.وأضاف جمال خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، أن هناك تشابه كبير بين رؤية حكومة المحاكاة وخطة عمل مجلس الوزراء.وأكد جمال في مداخلته مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن توزيع الوزارات بحكومة المحاكاة كانت تعتمد على أساس إلمام الشخص بكل المعلومات الخاصة بالملف، كل وزير معه مجموعة من الزملاء بالبرنامج الرئاسي لمساعدته.