صالح جمعه: أتمنى أن يلعب شقيقي للأهلي



وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"واسيت شقيقي عبد الله جمعه بعد استبعاده من المنتخب في أمم أفريقيا واخبرته بأنه مازال صغيراً".



وأضاف :"أتمنى أن يقدم عبد الله مستوى رائع مع الزمالك ويخسر في النهاية".



وتابع :"بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية دخل عبد الله المنزل وهو يغيظني وأتمنى أن يلعب للأهلي".



واختتم جمعه تصريحاته قائلاً :"والدتي ليست أهلاوية أو زمالكاوية وسعدت بتتويج الأهلي بالدوري والزمالك بالكونفدرالية".

أشاد صالح جمعه نجم الأهلي بشقيقه عبد اللع جمعه نجم الزمالك وأعرب عن أمله في أن يلعب للأهلي.