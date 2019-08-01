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صالح جمعه: أتمنى أن يلعب شقيقي للأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:26 ص
صالح جمعه: أتمنى أن يلعب شقيقي للأهلي
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد صالح جمعه نجم الأهلي بشقيقه عبد اللع جمعه نجم الزمالك وأعرب عن أمله في أن يلعب للأهلي.

وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"واسيت شقيقي عبد الله جمعه بعد استبعاده من المنتخب في أمم أفريقيا واخبرته بأنه مازال صغيراً".

وأضاف :"أتمنى أن يقدم عبد الله مستوى رائع مع الزمالك ويخسر في النهاية".

وتابع :"بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية دخل عبد الله المنزل وهو يغيظني وأتمنى أن يلعب للأهلي".

واختتم جمعه تصريحاته قائلاً :"والدتي ليست أهلاوية أو زمالكاوية وسعدت بتتويج الأهلي بالدوري والزمالك بالكونفدرالية".
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