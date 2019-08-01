مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

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لقى شاب مصرعه بينما أصيب آخر إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة "تريلا" على طريق "مصر-أسوان" الزراعي بقرية الشغب جنوبي الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع باتجاه قرية الشغب، أدى إلى مصرع وإصابة شابين في عقدهما الثالث، كانا يستقلان دراجة بخارية واصطدما بالتريلا.



وانتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب حجاج عبد العزيز، إلى مستشفى الأقصر الدولي، فيما لقى "رمضان.م" 35 عامًا مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.