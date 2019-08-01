ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:32 ص
مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر
حادث مروع - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
طاهر الحساني
 
Advertisements
لقى شاب مصرعه بينما أصيب آخر إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة "تريلا" على طريق "مصر-أسوان" الزراعي بقرية الشغب جنوبي الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع باتجاه قرية الشغب، أدى إلى مصرع وإصابة شابين في عقدهما الثالث، كانا يستقلان دراجة بخارية واصطدما بالتريلا.

وانتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب حجاج عبد العزيز، إلى مستشفى الأقصر الدولي، فيما لقى "رمضان.م" 35 عامًا مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا