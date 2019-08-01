تعرف على أول تعليق من مجدي "أفشة" بعد الانتقال للأهلي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:11 ص
علي نبوي
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أعرب محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للقلعة الحمراء، قادما من بيراميدز.
وغرد قفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله اليوم حققت جزء من حلمي بانضممامي للنادي الأهلي".
وأضاف :"ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك".
وتابع :"شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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