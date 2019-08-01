تعرف على أول تعليق من مجدي "أفشة" بعد الانتقال للأهلي

أعرب محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للقلعة الحمراء، قادما من بيراميدز.

وغرد قفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله اليوم حققت جزء من حلمي بانضممامي للنادي الأهلي".

وأضاف :"ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك".





وتابع :"شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".