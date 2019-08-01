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تعرف على أول تعليق من مجدي "أفشة" بعد الانتقال للأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:11 ص
تعرف على أول تعليق من مجدي أفشة بعد الانتقال للأهلي
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علي نبوي
 
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أعرب محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للقلعة الحمراء، قادما من بيراميدز.


وغرد قفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله اليوم حققت جزء من حلمي بانضممامي للنادي الأهلي".


وأضاف :"ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك".


وتابع :"شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير". 

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