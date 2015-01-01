كل ما تود معرفته عن مؤتمر الشباب السابع بحضور السيسي‎

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

الجلسة الافتتاحية

عرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، فيلمًا تسجيلياً بعنوان "بطل كل يوم"، يرصد عددًا من النماذج الناجحة بالمجتمع المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قالت هديل ماجد، إحدى ذوي القدرات الخاصة، إنها فخورة بكونها مصرية، مشيرة إلى أن ذوي القدرات الخاصة ليسوا مهمشين مثلما يروج البعض ولكن لهم تأثير قوي للغاية في المجتمع، مستطردة "المصري يشرف في أي مكان".

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وطلبت هديل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، غناء أغنية لـ"أم كلثوم"، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور قائلا "أنا اللي عاوز أسمع صوتك.. اتفضلي".

وقام الرئيس السيسي بإلقاء التحية على الفتاة، واصطحابها لمقعدها بين الحضور وسط إعجاب جموع الحاضرين، وطلبت هديل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، غناء أغنية لـ"أم كلثوم"، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي على الفور قائلا "أنا اللي عاوز أسمع صوتك.. اتفضلي".

نموذج المحاكاة

استعرض مصطفى كمال رئيس مجلس الوزراء في نموذج "محاكاة الدولة المصرية"، تقييم الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، كما قام مصطفى كمال، خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعرض عام للأوضاع قبل عام 2014.

كما استعرض المحور الاجتماعي، ووصول معدلات الفقر إلى 27.8%، وزيادة الفجوة الإسكانية، وتدهور قطاع النقل ووصول الغاز الطبيعى لأدنى مستوياته.

كما استعرض أيضًا عجز القدرة الكهربائية في الدولة، وكذلك محاور خطة الدولة لتحسين الأوضاع من خلال المحور الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحور البنية التحتية..

حفل تخرج

بدأت فعاليات اليوم الثاني بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي،حيث قالت خديجة (من الجزائر) إحدى الشابات المتخرجات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقى إنها تعمل مبرمجة ومطورة برامج للهاتف النقال، وأكدت أنها حصلت على تجربة فريدة بالمشاركة فى البرنامج الرئاسي من أجل بناء إفريقيا التي نريدها.

وأثنت على احترافية البرامج التى درستها داخل الأكاديمية، موجهة التحية والتقدير للقائمين على البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، كما أعربت عن سعادتها بتخرجها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي قائلة: "فخورة بأننى خريجة هذا المكان".

التحول الرقمي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه، خلال جلسة "التحول الرقمي"، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، قائلًا؛ "أحرص على موضوع الرقمنة، حتى نقدر نوفر قواعد بيانات كاملة لمصر".

وأكد الرئيس، أنه تحدث خلال بداية ولايته الثانية عن أنه سيهتم بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري، مخاطبًا المصريين: "هتشوفوا أداء الدولة المصرية خلال عامين على الأكثر عامل إزاي، ودا مش كلام".

وتابع، أن هناك جهود كبيرة تتم في إطار الإصلاح الإداري، ومن بينها انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار ما يقرب من 500 ألف موظف لتدريبهم وتأهيلهم على المنظومة الرقمية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من منتصف العام القادم، وهذا لن يكون على حساب باقي الموظفين.

حياة كريمة

شهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف هذا المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة في تنفيذ المبادرة.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ربط الانتهاء من تطوير القري خلال مبادرة حياة كريمة بالموازنة العامة للدولة الجديدة والانتهاء من كل الأعمال داخل القري التي يجري العمل.

وأكد الرئيس السيسي أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير 277 قرية، موضحا أن 13 مليار جنيه تكلفة المراحل الثلاثة لتطوير 277 قرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة وحدها لا تستطيع القيام بالنهوض بالقرى الأكثر فقرا، مضيفا أن هناك 4500 قرية و28 ألف تابع بحاجة للتدخل والتطوير.

"اسأل الرئيس"

ويوجه المواطن المصري أسئلته إلى الرئيس السيسي بكل شفافية من خلال جلسة "اسأل الرئيس"، وهي الفقرة التي حققت على مدار العامين الماضيين ثراءً في الوعي الجمعي لدى المصريين، واستقاء المعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر.

ووصل عدد الأسئلة الموجهة إلى الرئيس 2 مليون و276 ألف سؤال منذ انطلاقه في أبريل 2017، تلقت النسخة الحالية للمؤتمر نحو 564 ألف سؤال، أجاب الرئيس خلال الجلسة، أن فرصة عودة الجماهير إلى المباريات أصبحت أمرًا سهلًا بعد تنظيم بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أن عودة الجماهير لمشاهدة المباريات أصبح أكثر يسرًا كما كان، لافتًا إلى أن الأمر متروكًا لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية لتحديد الوقت المناسب لعودة الجماهير، موضحا أن أنه لا بد أن نفتح الباب ونعطي الفرصة للمدرب الوطني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لن يتم استقدام مدربين أجانب لتدريب المنتخب.

الجلسة الختامية

أدى مجموعة من الفنانين، أغنية "تحيا مصر"، خلال الجلسة الختامية، كما عرض الحفل الختامي أغنية تحمل اسم "أنت بطل كل يوم" تتضمن العديد من قصص نجاح الشباب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج الشابة المميزة والناجحة خلال الجلسة الختامية من بين المكرمين أول مهندسة بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان زينب رمضان، وهيثم السيد صاحب عربية الحواديت، وبطلة الفروسية مريم عادل عزب، كرم الرئيس هديل ماجد ،كما كرم الرئيس أيضا منتخب كرة اليد للشباب بحصوله على المركز الثالث على العالم .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "أقف اليوم لأحدث الشعب المصري وشباب مصر، وامتزجت سعادتي بكم بالأمل، لامتلاكنا القدرة الحقيقية في تحقيق أحلامنا المشروعة"، وتابع "السيسي: "نقف الآن سويًا على أرض عاصمتنا الجديدة والتي تمثل حلم المستقبل لوطن عزيز ومستقر وقادر على احتواء أبنائه".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للشباب المصري قائلًا: "أشعر بالفخر لامتلاكنا القدرات لتحقيق تطلعاتنا المشروعة"، مضيفا إن الوطن العظيم يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام والبناء.

وتابع: استقر يقيني بأننا أمة لن ترضى يغير المجد بديلا، مؤكدا أن تاريخ مصر ممتد بكل فخر عبر آلاف السنين، كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة الانتهاء من قانوني المحليات ومجلس الشيوخ.

التوصيات

اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال المؤتمر السابع للشباب الذي عقد على مدار يومين، بكلمة عرض فيها مجموعة التوصيات والقرارات التي اتخذها المؤتمر وكلف الرئيس بها الحكومة للبدء في تنفيذها على الفور.

وتتضمن: تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتيجة التسويق الحكومي فورا، تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.

تكليف رئاسة الوزراء ببحث التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب، وتحويل المؤتمر الوطني للشباب ونموذج المحاكاة إلى حالة حوارية لتكون على اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش، تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة.

إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا، تحويل نموذج محاكاة الدولة إلى حالة حوار تكون على اتصال دائم مع الحكومة، وتكليف الحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين.

تكليف الحكومة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز التدريب العربي الإفريقي، وتكليف مجلس الوزراء بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بمدينة بورسعيد.