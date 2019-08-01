القليوبية اليوم: نائب وزير الزراعة يفتتح مصنع تدوير المخلفات الزراعية.. وإحالة أوراق ربة منزل وعاطل للمفتي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:06 ص
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
- عاطل يمزق جسد ابن خالته بـ"سكين" في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة
مزق عاطل جسد نجل خالته فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم فى شبرا الخيمة.
- نائب وزير الزراعة ورئيس مدينة قها يفتتحان مصنع تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية بتكلفة 30 مليون جنيه
وافتتح الدكتور عباس الشناوي نائب وزير الزراعة ورئيس قطاعات الخدمة بوزارة الزراعة، الأربعاء، والمهندس حسن زايد وكيل الزراعة بالقليوبية، والدكتور محمد الفيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندسة امل فوزي مجاهد رئيس مجلس مدينه قها، والمهندس محمد مختار مدير عام زراعة طوخ، مصنع انتاج السماد العضو لشركة قها للمشروعات البيئية.
- إحالة أوراق ربة منزل وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل الزوج بالعبور
وأحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم لقيامهما بقتل زوج الأولى، وإلقاء جثته في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
- عاطل يمزق جسد ابن خالته بـ"سكين" في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة
مزق عاطل جسد نجل خالته فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم فى شبرا الخيمة.
- نائب وزير الزراعة ورئيس مدينة قها يفتتحان مصنع تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية بتكلفة 30 مليون جنيه
وافتتح الدكتور عباس الشناوي نائب وزير الزراعة ورئيس قطاعات الخدمة بوزارة الزراعة، الأربعاء، والمهندس حسن زايد وكيل الزراعة بالقليوبية، والدكتور محمد الفيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندسة امل فوزي مجاهد رئيس مجلس مدينه قها، والمهندس محمد مختار مدير عام زراعة طوخ، مصنع انتاج السماد العضو لشركة قها للمشروعات البيئية.
- إحالة أوراق ربة منزل وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل الزوج بالعبور
وأحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم لقيامهما بقتل زوج الأولى، وإلقاء جثته في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
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