شاهد.. رجاء الجداوي تغازل جمهورها بإطلالة مع حفيدتها
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:54 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مع حفيدتها رضوى هندي، أثناء قضائها الإجازة الصيفية.
ظهرت رجاء الجداوي في الصورة وهي تحتضن حفيدتها "رضوى هندي" أمام الشاطئ، إذ تعتاد الجداوي على الظهور مع حفيدتها دومًا، نظرًا لعلاقة الحب الكبيرة التي تجمعهما.
من المعروف أن رجاء الجداوي شاركت مؤخرا كضيفة شرف في مسلسل "طلعت روحي"، وجسدت دور امرأة مسنة تفقد زوجها وتعيش على ذكراه.
يعد مسلسل "طلعت روحي" البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة"، وتدور أحداثه في 45 حلقة.
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