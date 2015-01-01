المشدد 10 سنوات مع الشغل لـ 5 عاطلين لانتحالهم صفة رجال شرطة بالإسكدرية

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف داود، وأحمد صبري ذكري، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ 5 عاطلين، لانتحالهم صفة ضباط وأفراد شرطة وقيامهم بعمل كمين وهمي بمنطقة العوايد واستيقاف المارة والاستيلاء منهم على 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة.



تعود تفاصيل القضية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بلاغا من "عبد الرحمن م" مندوب مبيعات، يفيد بقيام 5 أشخاص بإيقافه بمنطقة العوايد بزعم أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالي.



وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وألقت القبض على كل من "حسام الدين س"، و"محمود م"، و"أحمد م"، و"محمود م"، و"عادل ح"، وبحوزتهم مسدسات صوت وهياكل لأجهزة لاسلكي وسيارة أجرة "رحلات".



وتبين من خلال الفحص انتحال المتهم الأول صفة ضابط شرطة، والمتهمين الأربعة الآخرين صفة أفراد شرطة، ونصب كمين وهمي بالمنطقة المشار إليها، واستيقاف المارة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت خلال ساعات إلى 5 آلاف جنيه وهواتف محمولة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وأحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة لمحكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة ضباط وأفراد شرطة والسرقة بالإكراه.

