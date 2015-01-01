الرئيس السيسي يكلف الحكومة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:41 م
كساب أحمد
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، مساء الأربعاء، مجلس الوزراء بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي، وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بمحافظة بورسعيد.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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