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الرئيس السيسي: مصر تخوض معركة البقاء والبناء بالنيابة عن الإنسانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:41 م
الرئيس السيسي: مصر تخوض معركة البقاء والبناء بالنيابة عن الإنسانية
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تخوض معركة البقاء والبناء بالنيابة عن الإنسانية.

وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "ستظل مصرنا العزيزة دولة سلام وبناء وتنمية، وسيظل أبنائها رمزًا للتضحية والأمن والكرامة، وبهم ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتدى شباب العالم، مساء اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة يومين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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