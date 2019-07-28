ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:37 م
موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة أمام نادي باسوش دي فيريرا البرتغالي، بهدف دون مقابل، في المبارة الودية التي جمعت بينهما.

وجاء المعسكر الخارجي بالبرتغال ضمن استعدادات الفريق النصراوي للمباراة المرتقبة بدوري أبطال آسيا، حيث يستضيف العالمي نظيره الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

ويلتقي الفريقان على ستاد "الملك فهد الدولي" في تمام الثامنة مساء يوم الأثنين الموافق 5 أغسطس المقبل بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الفريق النصراوي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة كبيرة، يضع بها قدمًا في دور الثمانية بالبطولة.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا