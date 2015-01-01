"السيسي": المواطن المصري تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي بوطنية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:36 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الشعب المصري،: "لا يمكن تحقيق أحلامنا إلا بكم"، لافتًا إلى أن المواطن المصري قد خاض المعركة بصمود وإرادة قوية، وتحمل الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بوطنية ووعي.
وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "نحن هنا جميعًا متجردين من أجل مصر ومستقبلها، مصر ذلك الوطن الذي استقر في قلوبنا قبل أن نستقر على أرضها".
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements