رسميًا.. المقاصة يتعاقد مع محمد إبراهيم









تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب محمد إبراهيم كابتن فريق الكرة القدم بنادي الزمالك، ووقع اللاعب علي العقود لمدة موسمين، وتم شرائه بشكل نهائي من القلعة البيضاء.





وعقد مسئولو المقاصة جلسة مع اللاعب محمد إبراهيم بحضور الدكتور سالم وكيل اللاعب، والدكتور عصام سراج تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع النادي.





وتسلم الدكتور عصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وسيتم قيد محمدابراهيم بقائمة المقاصة رسميا باتحاد الكرة المصري.





وأشاد أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للمقاصة بصفقة محمد إبراهيم، مؤكدا أنه لاعب قائد وذو مهارات خاصة وإضافة قوية للفريق الفيومى خلال الموسم الجديد، وامكانياته وقدراته تفيد الفريق .





ومن المقرر، أن ينتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة المقام حاليا بالاسكندرية خلال الساعات المقبلة .



