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الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:33 م
الصفقات تتوالى.. الزمالك يحسم كبري صفقاته الصيفية
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أحمد الهواري
 
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يقترب نادي الزمالك من ضم عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز وذلك من أجل تدعيم صفوفه استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجدبد 2019/2020.

ويحصل الزمالك على خدمات عمر جابر بعد رفض بيراميدز رحيل لاعبه رجب بكار ليخطف الفارس الأبيض خدمات اللاعب بالإضافة للمهاجم عمرو مرعي.

ويسعى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحسم انتقال جابر لصفوفه وذلك ليكون بديلاً للتونسي الدولي حمدي النقاز، الذي قاد الجبهة اليمنى طوال الموسم الماضي.

ويرحب عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز بالانضمام مجدداً لصفوف الزمالك مع إمكانية اقتراب رحيل حمدي النقاز هذا الصيف.
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