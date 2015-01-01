السيسي: المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "لدي ثقة مطلقة في إرادة شعبي، وقد كان رهاني رابحًا"، مؤكدًا: "لولا إرادة المصريين ما عبرنا التحديات، وما تحقق الإنجاز".





وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء".





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



