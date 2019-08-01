نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرة قدم للسيدات

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرم قدم للسيدات، وسامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي.

سامح شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره القبرصي "نيكوس كريستودوليدس"، اليوم الأربعاء، في مستهل زيارته الحالية إلى نيقوسيا، تناولت آفاق التعاون بين مصر وقبرص على مختلف المستويات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الجريدة الرسمية تنشر قرار هام للرئيس السيسي بشأن الصعيد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بعد موافقة وإقرار مجلس النواب.

الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرم قدم للسيدات

دعا الرئيس السيسي الفتاح السيسي، إلى تأسيس فريق كرة قدم للسيدات، ليتمكنوا من المشاركة في اللعبة.

واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

الرئيس التركي يجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.