الرئيس السيسي يكرم النماذج المتميزة في الحفل الختامي لمؤتمر الشباب
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:01 م
داليا الحسين
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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج الشابة المميزة والناجحة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن بين المكرمين أول مهندسة بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان زينب رمضان، وهيثم السيد صاحب عربية الحواديت، وبطلة الفروسية مريم عادل عزب.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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