الرئيس السيسي يكرم النماذج المتميزة في الحفل الختامي لمؤتمر الشباب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج الشابة المميزة والناجحة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.





ومن بين المكرمين أول مهندسة بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان زينب رمضان، وهيثم السيد صاحب عربية الحواديت، وبطلة الفروسية مريم عادل عزب.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



