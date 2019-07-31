المؤتمر الوطني للشباب يختتم فعاليته بأغنية "أنت بطل كل يوم"

عرض الحفل الختامي للمؤتمر الوطني السابع للشباب أغنية تحمل اسم "أنت بطل كل يوم" تتضمن العديد من قصص نجاح الشباب.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



