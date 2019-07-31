المؤتمر الوطني للشباب يختتم فعاليته بأغنية "أنت بطل كل يوم"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:59 م
كساب أحمد
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عرض الحفل الختامي للمؤتمر الوطني السابع للشباب أغنية تحمل اسم "أنت بطل كل يوم" تتضمن العديد من قصص نجاح الشباب.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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