"الجوازات": التأشيرة لاتفوق مدتها عن مدة الإقامة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:53 م
الفجر السعودي
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن أن يكون هناك تأشيرة تفوق مدتها عن مدة الإقامة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن: "موقف من خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد قبل انتهاء التأشيرة وانتهت اقامته؟".
وردت الجوازات قائلة: "مرحباً.. لا يمكن أن تكون هناك تأشيرة ” تفوق ” مدتها عن مدة الإقامة .. سعدنا بخدمتكم".
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