"الجوازات": التأشيرة لاتفوق مدتها عن مدة الإقامة

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن أن يكون هناك تأشيرة تفوق مدتها عن مدة الإقامة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن: "موقف من خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد قبل انتهاء التأشيرة وانتهت اقامته؟".

وردت الجوازات قائلة: "مرحباً.. لا يمكن أن تكون هناك تأشيرة ” تفوق ” مدتها عن مدة الإقامة .. سعدنا بخدمتكم".