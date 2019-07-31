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"الجوازات": التأشيرة لاتفوق مدتها عن مدة الإقامة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:53 م
الجوازات: التأشيرة لاتفوق مدتها عن مدة الإقامة
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الفجر السعودي
 
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن أن يكون هناك تأشيرة تفوق مدتها عن مدة الإقامة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن: "موقف من خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد قبل انتهاء التأشيرة وانتهت اقامته؟".

وردت الجوازات قائلة: "مرحباً.. لا يمكن أن تكون هناك تأشيرة ” تفوق ” مدتها عن مدة الإقامة .. سعدنا بخدمتكم".

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