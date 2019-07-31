أحداث اليوم في برشلونة: ميسي كان يريد ضم نجم يوفنتوس ولاعب جديد يرحل عن البرسا وتفاصيل العرض الأخير لضم نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2019:-





تقارير.. فالفيردي يُعلن بقاء "المحارب" ورحيل نجم الوسط





أشارت تقارير إسبانية إلى موقف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من مسألة رحيل ارتورو فيدال عن صفوف النادي الكتالوني وذلك في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة يريد بقاء لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال لأنه لا يوجد لاعب بإمكانياته في الفترة الحالية.





فيما أشارت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي لا يمانع فكرة التفريط في خدمات الكرواتي إيفان راكيتيش وقرر التخلي عنه في حال وصول عرض مناسب له.





وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الوسط الهولندي فرينكي ديونج قادماً من أياكس هذا الصيف وينتظر أن يكون له دوراً كبيراً مع النادي الكتالوني.





سكاي سبورت: لاعب جديد يرحل عن برشلونة





يقترب نادي برشلونة الإسباني من الاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" البريطانية، أن البرازيلي مالكوم إلى زينيت الروسي بعد اتفاق الناديين على 36.5 مليون جنيه استرليني.





وكان مالكوم قد وقع لصالح نادي برشلونة، وتضمنت بنود العقد استمرار البرازيلي مع البارسا لمدة 5 سنوات فيما قيمة الانتقال 41 مليون دولار.





وتعاقدت الإدارة البرشلونية مع فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وهناك مفاوضات حول نيمار لاستعادة خدماته من باريس سان جيرمان.





برشلونة يقرر ادخال نجمه ضمن صفقة نيمار





يدرس مسؤولو نادي برشلونة الإسباني موقف البرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق وفرضية استمراره أو رحيله خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت شبكة "EPSN" الإسبانية، أن نادي برشلونة بات قلقاً لأن السوق الانجليزية ستغلق يوم 8 أغسطس.





وشهدت فترة الانتقالات اهتمام من الأندية الانجليزية الكبرى بضم كوتينيو ولكن يبدو أن الموقف تغير بشكل كبير قبل غلق الفترة الصيفية.





وأوضحت الشبكة الإسبانية أن يورجن كلوب يستبعد فكرة كوتينيو بينما تشيلسي معاقب ولن يدخل في الصفقة بسبب القيود المفروضة عليه بينما مانشستر يونايتد ليس مهتم حالياً.





وأكدت الشبكة أنه تبقى فرضية واحدة وهو إعطاء كوتينيو لنادي باريس سان جيرمان حتى بدون نيمار ولكن بشرط دفع 105 مليون يورو.





برشلونة يتخذ قراره النهائي ويُبقي على "الصخرة"





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى سيبقي على مدافعه الفرنسي صامويل أومتينى خلال الموسم المقبل بعد شفائه من الإصابة التى كان يعانى منها الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة سيقرر الإبقاء على اومتيتى صاحب ال 25 عام والذى لم يصل له أى عروض خلال الفترة السابقة بشكل رسمي.





وأشارت الصحيفة أن من الممكن أن يكون السبب فى ذلك هو معاناة أومتيتى خلال الموسم السابق بإصابة فى الركبة أدت لعدم وصول عروض رسمية لضمه.





ويذكر أن بعص التقارير الصحفية أكدت إهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب خلال الصيف الجارى.





برشلونة يقدم إغراء جديد من أجل حسم أهم صفقاته





واصل نادي برشلونة الاسباني تقديم الإغراءات لنادي ريال بيتيس لضم اللاعب "فيربو جونيور" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي إدارة النادي الكتالوني لتدعيم الفريق بصفقات مميزة استعدادًا للموسم الجديد.





وأكد جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي برشلونة أرسل عرضًا لنادي ريال بيتيس لضم فيربو جونيور الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 23 مليون يورو، بالإضافة لـ 2 مليون يورو متغيرات.





وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة نادي ريال بيتيس في الحصول على مبلغ 25 مليون يورو بشكل ثابت.





فيربو جونيور صاحب الـ22 عاماً يلعب في بيتيس منذ عام 2014 وانضم الى الفريق الأول منذ 2018 , وخاض مع بيتيس 43 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين .





كوتينيو يضع برشلونة في ورطة كبيرة





أفادت تقارير صحفية عاليمة، ان ناي برشلونة الإسباني "قلق للغاية" بشأن صعوبة بيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينهو، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مصادر النادي الكاتالوني تقول ان هناك قلق بشأن تعقيد امكانية بيع اللاعب البرازيلي، والبارسا مستعد للتخلي عن كوتينهو مقابل 105 مليون يورو، ولكن حتى الان لا توجد عروض.





الجدير بالذكر ان عقد مقايضة نيمار-كوتينهو مع باريس سان جيرمان الفرنسي صعب للغاية، ولكن البارسا مستعد لبيع كوتينهو إلى PSG اذا اقتربوا من سعر طلب الشراء البالغ 105 ملايين يورو.





مع العلم أن البارسا كان يأمل في الحصول على 150 مليون يورو قبل نهاية اغسطس، من بيع كوتينهو ورافينيا ومالكوم، وحتى الان لم يحصل ذلك.





برشلونة يواصل مساعيه لسرعة ضم بديل جوردي ألبا





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يواصل مساعيه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للتعاقد مع خليفة جوردي ألبا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، هو الأقرب لمزاملة ألبا، لكن البارسا مازال يعصر السعر، وريلب بيتيس من جهته متمسك بطلبه.





ومن الجدير بالذكر ان بيتيس يريد 30-35 مليون يورو، والبارسا يضع على الطاولة 20-25 مليون يورو، ولا يزال هناك شد حبل بين الناديين.





حسم الصفقة.. رحيل لاعب برشلونة





اقترب لاعب كرة القدم البرازيلي مالكوم خطوة جديدة من الانتقال لنادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بعد توصل النادي لاتفاق مبدئي مع برشلونة الإسباني حول التفاصيل المالية للصفقة.





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الرياضية أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بعقد يمتد ست سنوات مقابل 40 مليون يورو لبرشلونة، وخمسة ملايين يورو أخرى مرتبطة بمشاركات اللاعب.





وكان برشلونة تعاقد مع مالكوم قبل عام واحد من نادي بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، وهو ما دفعه لرفض عرض سابق من زينيت بضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو فقط، قبل التوصل لهذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدار آخر 24 ساعة.





نجم برشلونة يقع في ورطة كبيرة هذا الصيف





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، صار بطل الرواية في أزمة تعاقدات نادي فالنسيا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيتر ليم مالك نادي الخفافيش، قد رفع الفيتو في وجه التوقيع مع رافينيا، ويدعم استمرار اللاعب "لي كانج إن".





وفي هذا الجانب، فإن المدير الفني للخفافيش، مارسيلينو يود أن يتسلسم المالك الآسيوي، ويوافق على التوقيع مع رافينيا.





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