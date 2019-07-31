بيان من "الصيادلة" للرد على أزمة وزيرة الصحة

أعرب مجلس نقابة صيادلة مصر(تحت الحراسة القضائية) عن كامل تقديره لكافة أعضاء المنظومة الطبية مؤكدا إيمانه بالدور الحيوى الذي يقوم به كل قطاع وكل فرد داخل هذه المنظومة دون تمييز لقطاع على الاخر.





وأكد مجلس النقابة ومن خلفه جموع الصيادلة خلال بيان صحفي، عن كامل تقديره لدور التمريض المصرى وأهميته الكبرى مع الفريق الطبى على قدم وساق واحترامه لهم ولممثليهم ونقابتهم الشقيقة والزملاء نقيبة التمريض وأعضاء مجلس النقابة.





وأضاف البيان، ويعود مجلس النقابة ليؤكد على وحدة صف أعضاء الفريق الطبى باعتبارهم جميعا شركاء متضامنين فى انبل مهنة وهى المساهمة فى الخدمة الطبية للمريض المصرى، مؤكدا على ان اى محاولة لشق الصف تتستر خلف حسابات وهمية شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى هى محاولة يائسة حكمت على نفسها بالفشل من لحظة ولادتها.



