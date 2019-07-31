أوبريت "تحيا مصر" يشعل الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

أدى مجموعة من الفنانين، أغنية "تحيا مصر"، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



