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ركلات الترجيح تقود توتنهام لتحقيق كأس أودي على حساب بايرن ميونيخ

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:36 م
ركلات الترجيح تقود توتنهام لتحقيق كأس أودي على حساب بايرن ميونيخ
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أحمد عصام
 
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نجح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تحقيق لقب كأس أودي الودية، وذلك بعك الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

وكان قد أطاح فريق بايرن ميونيخ بمنافسه فريق فنربخشة التركي في النصف نهائي، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على ريال مدريد في نفس الدور.

وحقق ريال مدريد الفوز اليوم على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في منافسات الحصول على المركزين الثالث والرابع.
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