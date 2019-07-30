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على أنغام راغب علامة.. هيدي كرم ترقص بالتنورة (فيديو)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:35 م
على أنغام راغب علامة.. هيدي كرم ترقص بالتنورة (فيديو)
هيدي كرم
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سارة إبراهيم
 
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نشرت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص بالتنورة على أنغام أغنية "قلبي عشقها" للنجم راغب علامة. 

يذكر أن كرم، اثارت جدلا واسعا مؤخرا بعد ظهورها بصحبة ابنها الشاب، أثناء احتفالها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورهما معاً ووجهت له التهنئة بعامه الجديد.
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#thisisegypt #loveegypt #caironghts

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