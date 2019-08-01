سكرتير مساعد القليوبية يقود حملة إزالات ضمن الموجة الـ13 بالخانكة.. ويؤكد: إزالة 221 حالة (صور)



وأسفرت عن إزالة 118 حالة أملاك دولة لجهات الولاية بحوالي 31594 مترًا منهم 65 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 29082 مترًا و23 حالة تعدِ على أراضي الري بمساحة 4450 مترًا، و6 حالات تعدِ على أراضي الصرف بمساحة 412 مترًا و15 حالة أملاك الدولة بمساحة 500 متر، و9 حالات تعدِ على أراضي السكة الحديد بمساحة 150 متر وتم التنبية علي المتعدين بسرعة دفع رسم المعاينة والفحص لتجنب الإزالة، وتم التأكيد بأنه لا تهاون ولا تراجع عن ملاحقة المخالفين واسترداد جميع أملاك الدولة تطبيقا للقانون وعودة هيبة الدولة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والحملة مستمرة ضمن فعاليات الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على جميع أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد السكرتير المساعد أن الحملات المكبرة منتشرة بجميع الوحدات المحلية والقرى لاسترداد أملاك الدولة وتنفيذا للقانون وحرصا على هيبة الدولةو أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة وعلى من لم يقم بتسديد رسوم الفحص والمعاينة التوجه لديوان عام المحافظة لسداد المبالغ المستحقة للدولة وذلك لتجنب الإزالة.



قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على الأراضي الزراعية والري والصرف والسكة حديد بسرياقوس وعرب العليقات بالخانكة، وبحضور اللواء مروان حبيب مساعد مدير الأمن وطلال ربيع نائب رئيس المدينة والمقدم حسين الكيلاني نائب مأمور مركز الخانكة والمقدم محمدحسن قائد فرقة قوات الأمن والمهندس محمد عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية وعلي عمارة مسؤل الري وجودةعكاشة مسؤل الصرف وأسامة محمد مسؤول السكة الحديد وحسن متولي ونجاح عبدالمحسن وخميس حسن إدارة الإشغاالات بالمجلس.