عاجل.. بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي

بدأت الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



