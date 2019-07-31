عاجل.. بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:29 م
أمنية فوزي
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بدأت الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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