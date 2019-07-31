صفقات الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي حتى الآن (ملف شامل)

منى العوضي شهد سوق الانتقالات الصيفية الحالية إبرام الفرق الأوروبية للعديد من الصفقات حيثُ يسعى كل فريقٍ لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين من أجل الدخول في منافسات الموسم الرياضي الجديد بكل قوة.





وتنشغل جماهير كرة القدم حول العالم بميركاتو الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وأيضاً الفرق الانجليزية مثل مانشستر يونايتد ومان سيتي وتشيلسي وليفربول.





ويحرص دائماً موقع "الفجر الرياضي" على وضع كل جديد خاص بموسم الانتقالات الصيفية لعام 2019 أمام متابعينا الكرام، لذلك نقدم لكم كل الصفقات التي تعاقدت معها الفرق في مختلف الدوريات الأوروبية حتى الآن:





- الدوري الانجليزي:

مانشستر يونايتد: (آرون وان بيساكا - دانيل جيمس)

مانشستر سيتي: (ودريجو هيرنانديز رودري - أنجيلينو - زاك ستفين)

تشيلسي: (ماتيو كوفاشيتش "تفعيل بند الشراء" - كريستيان بوليسيتش)

أرسنال: (داني سيبايوس - ويليام ساليبا - كيران تيرني - داني سيايوس، نيكولاس بيبي)

ليستر سيتي: (آيوزي بيريز - جيمس جاستن - يوري تيليمانس).

وست هام: (سيباستيان ألير - ديفيد مارتين - روبرتو خيمينيز - بابلو فورنالس).

ليفربول: (هارفي إيليوت، فان دي بيرج ).

أستون فيلا: (دوجلاس لويز - محمود حسن تريزيجيه - بيورن إنجلز - إيزري كونزا - تيرون مينجز - ويسلي - جوتا - أنور الغازي - مات تارغيت - كونتي هارس).





- الدوري الإيطالي:

يوفنتوس: (آرون رامسي - أدريان رابيو - ماتياس دي ليخت - جيانلويجي بوفون - أرون رامسي - لوكا بيليجريني - كريستيان روميرو - ميره ديميرال).

إنتر ميلان: (دييجو جودين - ستيفانو سينسي - فالنتينو لازارو - لوسيان أجوميه - جابرييل برازو - نيكولو باريلا).

ميلان: (ماركو جيامبولو - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - راضي كرونيتش - دي أورينزو).

نابولي: (كوستاس مانولاس - ألجيس إلماس - أوسبينا "ضمه بشكل نهائي").

روما: (الحارس لوبيز - ​جوردان فيرتوت​ - جيانلوكا مانشيني - ليوناردو سبيناتزولا - أمادو دياوارا).





- الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان: (بابلو سارابيا - الحارس ماركين بولكا - أندير هيريرا - عبدو ديالو).

موناكو: (جيليسون مارتينيز - بنجامين ليكومت).

ليون: (تياجو مينديز - تياجو منديس - جان لوكاس).

مارسيليا: (ألفارو جونزاليس).





الدوري الاسباني:

ريال مدريد: (لوكا يوفيتش - تاكيفوسا كوبا - فيرلاند ميندي - إيدين هازارد - إيدير ميليتاو - رودريجو).

برشلونة: (فرينكي دي يونج - أنطوان جريزمان - إيجور جوميز - هيروكي آبي).

ريال بيتيس: (نبيل فقير - الفونسو بيدرازا - محمد مزيان).

أتلتيكو مدريد: (ماريو هيرموسو - كيران تريبيير - جواو فيليكس - ماركوس يورنتي - هيكتور هريرا - لودي - إيفان سابونيتش).

فالنسيا: (تشيرشيف "بشكل نهائي" - ماكسي جوميز - سيليسين).





الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ: (ليون داجاكو - ساربريت سينج).

بروسيا دورتموند: (جوليان براندت - ثورجان هازارد ونيكو شولز).

باير ليفركوزن: (موسى ديابى - دالي سينجرافين - كريم ديميرباي).

آينتراخت: (إيريك دورم - زالازار).





الدوري الهولندي:

أياكس أمستردام: (ادسون ​الفاريز​).





- صفقات قوية منتظرة في الدوريات الأوروبية:

1- ويلفريد زاها من كريستال بالاس إلى إيفرتون أو أرسنال

2- هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد

3- سافيتش من لاتسيو إلى مانشستر يونايتد

4- بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد

5- موسى ديمبيلي من ليون إلى مانشستر يونايتد

6- برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد

7- لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان

8- نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة



