وائل الإبراشي: "المدرب الأجنبي بياخد فلوس كتير.. دا إهدار مال عام"

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الفرصة للمدرب الوطني الخاص بالمنتخب، قائلًا: "المدرب الأجنبي مش عارف بيعمل إيه، بياخد فلوس كتير ويمشي بعد شوية، دا إهدار مال عام والله".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المصريين دائمًا ما يستهويهم فكرة الخبير الأجنبي، حتى في الطب نعمل على استقدام أطباء أجانب، رغم امتلاكنا أطباء أكفاء".



