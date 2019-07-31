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وائل الإبراشي: "المدرب الأجنبي بياخد فلوس كتير.. دا إهدار مال عام"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:29 م
وائل الإبراشي: المدرب الأجنبي بياخد فلوس كتير.. دا إهدار مال عام
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كساب أحمد
 
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الفرصة للمدرب الوطني الخاص بالمنتخب، قائلًا: "المدرب الأجنبي مش عارف بيعمل إيه، بياخد فلوس كتير ويمشي بعد شوية، دا إهدار مال عام والله".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن المصريين دائمًا ما يستهويهم فكرة الخبير الأجنبي، حتى في الطب نعمل على استقدام أطباء أجانب، رغم امتلاكنا أطباء أكفاء".

ولفت إلى أن العملاق الكابتن حسن شحاتة، حصل على 3 بطولات للأمم الإفريقية، معقبًا:" محدش عملها خالص" .
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