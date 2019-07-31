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الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:26 م
الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز
عمرو مرعي وعمر جابر
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محمد الصو
 
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اقترب مسؤولي نادي الزمالك، من حسم صفقة عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية.


وتوصل الطرفين لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، قابلة للتجديد أو الشراء النهائي على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.


وكان رئيس الزمالك أعلن عن التعاقد مع 10 لاعبين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم بالنادي، استعدادا للموسم الجديد ودوري أبطال إفريقيا.

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