الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

اقترب مسؤولي نادي الزمالك، من حسم صفقة عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية.





وتوصل الطرفين لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، قابلة للتجديد أو الشراء النهائي على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.



