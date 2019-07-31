الرعب يضرب قلب ريال مدريد قبل الموسم الجديد

تشعر جماهير نادي ريال مدريد بالقلق الشديد حيال استقبال فريقها أهداف كثيرة خلال المباريات الودية التي خاضها هذا الصيف تحضيراً للموسم الجديد.





لم يقنع ما قدمه ريال مدريد خلال الوديات، جماهيره فالمستوى مقلق للغاية وهناك إصابات قد ضربت الفريق مثل إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي وفقدان مجهوده بالموسم المقبل.





ويعترف زين الدين زيدان بوجود مشاكل في فريقه وظهر ذلك جلياً وقت الخسارة القاسية من أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.





وخاض الملكي طوال الفترة الصيفية 5 مباريات ودية قوية سجل خلالهم 11 هدفاً بينما استقبلت شباكه 16 هدفاً.





- بايرن ميونيخ × ريال مدريد: 3-1

- ريال مدريد × أرسنال: 2-2 (3-2 بركلات الترجيح)

- ريال مدريد × أتلتيكو مدريد: 3-7

- ريال مدريد × توتنهام: 0-1

- ريال مدريد × فنربخشة: 3-5





ولا يزال ريال مدريد أمام مباراتين وديتين مقبلتين فالأولى ستكون ضد سالزبورغ يوم الأربعاء المقبل والثانية أمام روما يوم الأحد 11 أغسطس.