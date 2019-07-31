وائل الإبراشي عن مؤتمر الشباب: السيسي تحدث بكل شفافية وبدون أي تحفظ

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في المؤتمر الوطني مع الشباب، بكل صراحة وشفافية، وبدون أي تحفظ وتخلى عن أي قيود سياسية.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، تميز بتنوعه وتناوله كافة القضايا، لافتَا إلى أن كافة الأسئلة كانت مطروحة على الرئيس.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



