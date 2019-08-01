تسمم أسرة تناولت وجبة سمك في دمياط

استقبل مستشفى عزبة البرج بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، أسرة مكونة من ثلاثة أفراد مصابين بحالات تسمم جراء تناولهم وجبة غذائية فاسدة.





كان اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، قد تلقى إخطارًا يفيد بإصابة "عباس الصردي وزوجته وابنه محمد، بحالات تسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتبين من الكشف المبدئي إصابتهم بالقيء وآلام في البطن بسبب تناول وجبة سمك فاسدة.



