رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين لـ"لفجر": مهمة البعثة هي الكشف على حيوانات الأضاحى بمكة المكرمة

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قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمحازر والصحة العامة ورئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين؛ جميع أطباء مصر هم خير من يمثلون مصر وتم اختيار هذه البعثة من الأطباء الكفائات من جميع محافظات الجمهورية.



وأضاف الجعويني لـ"لفجر"، أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالبعثة وذلك بالتعاون مع الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر ولا توجد أي معوقات تعوق البعثة.



وأشار رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين، إلى أن هذه البعثة تأتي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين، موضحا أن مهمة البعثة المصرية تتركز في القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبـل الذبح، لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية، والكشف الطبي على لحوم ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.