زيدان والموت.. تصريح ناري من مدرب ريال مدريد

شدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على ثقته في تحسين وضع الفريق بعدما ظهر بصورة سلبية في المباريات الودية التي خاضها في الفترة الحالية.





وفاز ريال مدريد على فنربخشة التركي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين وذلك في إطار بطولة كأس أودي.





وقال زيدان، عقب نهاية المباراة: " أنا مع اللاعبين حتى الموت، وأنا على ثقة أننا سنقدم موسما كبيرا ".





وتابع: "الفكرة مع كوبو هي أن نراه مع الكاستيا وأن يتدرب معنا، إنه شاب مثله مثل رودريغو وفينيسيوس وعليك أن تتعامل معهم تدريجيا".





وعن استقبال الفريق أهداف كثيرة، جاء رده: "استقبال الأهداف؟ سنحل ذلك، سنعمل وأعلم بأننا سنقدّم موسمًا جيداً جداً هذا كل شيء".





وأشار: "لا أحد يحب أن يستقبل ثلاثة أهداف لكننا حققنا الفوز وسجلنا خمسة أهداف وكان بالإمكان أن نسجل أكثر".