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الإسماعيلي يواصل تدريباته إستعداداً لأهلي بني غازي في البطولة العربية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:32 م
الإسماعيلي يواصل تدريباته إستعداداً لأهلي بني غازي في البطولة العربية
الاسماعيلي
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احمد كابو
 
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واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة فريق “أهلى بنى غازى” الليبى مطلع سبتمبر المقبل على ستاد الإسماعيلية ، لحساب مرحلة الذهاب بدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على الجوانب البدنية ابرزها العدو السريع وفق توقيت محدد قبل أن يتطرق للقفز عبر الكرات المطاطية بجانب مع الحصص الأخرى التى من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال أكرم علياوى.

كما تطرق التدريب لمجموعة من الجمل الفنية ، أبرزها اللعب فى المساحات والضغط العالى ، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء
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