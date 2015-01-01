صبرى المنياوى: بيكتى إضافة كبيرة للدراويش
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:28 م
احمد كابو
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أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الغينى بيكتى الوافد الجديد سيصل مصر يوم الجمعة المقبل ، بعد سفره لبلاده مؤخرا للحصول على متعلقاته وإنهاء بعض الاجراءات الخاصة به.
وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأكمل المنياوى :”الجناح الغينى سينضم للتدريبات الجماعية فور عودته من بلاده والذى سيكون إضافة كبيرة للفريق فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش”.
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