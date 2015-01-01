صبرى المنياوى: بيكتى إضافة كبيرة للدراويش

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الغينى بيكتى الوافد الجديد سيصل مصر يوم الجمعة المقبل ، بعد سفره لبلاده مؤخرا للحصول على متعلقاته وإنهاء بعض الاجراءات الخاصة به.





وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية.





وأكمل المنياوى :”الجناح الغينى سينضم للتدريبات الجماعية فور عودته من بلاده والذى سيكون إضافة كبيرة للفريق فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش”.