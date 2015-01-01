تصريح مثير من زيدان عن الموسم الجديد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني عن طرق اللعب الذي اعتمد عليها الفريق، خلال المباريات الأخيرة، وكيف سيعالج الأخطاء الدفاعية ومشكلة استقبال الأهداف بكثرة في الفترة الماضية.





وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لعبنا أحيانًا بـ 4-4-2 ولعبنا أحيانًا أخرى بـ 4-4-1-1 مع ترك الحرية لهازارد وايسكو، في الواقع، نحن لم نلعب بخطط عديدة خلال المباريات الأخيرة لكن الفكرة أن نغير بعض الأمور إذ يتوجب عليك أحيانًا تغيير الرسم التكتيكي".





وأضاف: "استقبال الأهداف ؟ سنحل ذلك، سنعمل وأعلم بأننا سنقدّم موسمًا جيدًا جدًا. هذا كل شيء".





وأتم تصريحاته: "لا أحد يحب أن يستقبل ثلاثة أهداف لكننا حققنا الفوز وسجلنا خمسة أهداف وكان بالإمكان أن نسجل أكثر".





وخاض ريال مدريد 5 مباريات ودية حتي الآن، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 3-1، وفاز على ارسنال 3-2 بركلات الترجيح، وتلقي هزيمة فادحة أمام أتليتكو مدريد 7-3، ثم خسر من توتنهام 1-0، واكتسح فنربخشة 5-3



