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السيسي يكشف عن مكاسب لمصر من تنظيم أمم إفريقيا ويزف بشرى عن عودة الجماهير

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:21 م
السيسي يكشف عن مكاسب لمصر من تنظيم أمم إفريقيا ويزف بشرى عن عودة الجماهير
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الفجر الرياضي
 
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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اقتراب عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري بشكل رسمي وبعدد كبير خلال الموسم الجديد.

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب :"استفدنا من أمم إفريقيا وتنظيم في مصر وأصح لدينا آلية لعودة الجماهير بصورة سهلة مع إمكانية السيطرة المناسبة على دون إشكاليات للأمن والأمر متروك أيضَا لوزارة الرياضة والأمن لاتخاذ ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن".

وأضاف السيسي: "مصر استفادت في البنية التحتية بعد تنظيم أمم إفريقيا 2019 وكمان هناك أنظمة عديدة مثل نجاح نظام تذكرتي وأصبح هناك ملاعب كثيرة يمكن فيها استضافة المباريات بجماهير".

وتابع السيسي: "عاوزين منتخب قوي ينافس منتخبات العالم فالعبرة في آليات العمل يجب أن نبدأ بفرز المواهب وتدريبها ثم تقييمها على النحو الأمثل.. أنتم تريدون أن تقولون أن مصر لا يمكنها إخراج ألف شاب وموهوب في كرة القدم من وسط 100 مليون".

وواصل السيسي: "فين منتخب الكرة النسائية في مصر ويلبسون ما يريدون لماذا لا نبدأ بمنتخب مصري للكرة النسائية قوي كما سنبدأ في كرة القدم".

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