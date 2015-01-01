هكذا علقت إليسا على حبها الشديد لمصر

أعربت الفنانة إليسا، عن حبها الشديد لمصر، ولشعبها العظيم، موضحة أنها تعشق الفني المصري كما أنها تحب إقامة حفلات كبيرة في مصر، مشيرة إلى حبها الشديد لإعلانها التي قدمته لأحد شركات الاتصالات في مصر.









وعبر حسابها الرسمي على موقع Twitter، نشرت إليسا الأغنية وعلقت " ياله من صباح جميل مليء بالطاقة الإيجابية مع تلك الأغنية المرحة التي حطمت رقما قياسيا في عدد المشاهدات، لقد أخبرتكم أشعر بأن نصفي مصري".





مؤخرا، أحيت إليسا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت والتقت بالمطرب السوري ناصيف زيتون، وأثناء غنائها "ع بالي حبيبي"، نادت على ناصيف ليشاركها الغناء واحتضنته.





يذكر أن آخر ألبومات إليسا حمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته في صيف 2018، وضم 16 أغنية.



