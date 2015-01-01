أبرزها "مصر ستنطلق في عام 2020 بشكل قوي".. 11 رسالة من "السيسي" للمصريين خلال جلسة "أسأل الرئيس"

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية.





ويجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن أسئلة المواطنين، التي تلقاها قبل انعقاد المؤتمر عبر البريد الإلكتروني، ونستعرض في التقرير التالي أبرز إجابات الرئيس على الأسئلة التي تلقاها من المواطنين.





انتخابات المحليات أول خطوة لمجابهة الفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحليات تقوم بدور كبير جدًا في ما يحدث في مصر، لافتَا إلى أن المحليات منذ عام 2011 تعتبر مجمدة ولم تحدث أي انتخابات بها، لافتًا إلى أن لديه حرص كبير على الانتهاء من انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن.





وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن الحكومة من المفترض أن تتقدم بمشروع قانون المحليات في الدور المقبل للبرلمان، ثم تعقد انتخابات المحليات التي يصل أعداد أعضاء مجالسها لأكثر من 50 الف معقبًا: "أتمنى أن يمثل الشباب رقم كبير في المجالي المحلية"، ولفت إلى إجراء انتخابات المحليات بشكل جيد سيكون أول خطوة لمجابهة الفساد بشكل كبير للغاية.





أهمية المحليات

وأجاب الرئيس عن سؤال أخر، موجه له موضحاً إن حجم التعدي على أراضي الدولة كبير في كافة المحافظات، وهذا يعكس أهمية دور المحليات في مصر في التصدي لهذا الأمر، وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة :"في دول أخرى لا يستطيع المواطن زرع شجرة إلا بتصديق من المحليات".





مجلس الشيوخ يستهدف المشاركة ودعم النقاش

كما أوضح الرئيس أن مجلس الشيوخ يستهدف المشاركة ودعم النقاش من خلال خبرات كبيرة، متابعًا: "ربما هذه الخبرات لا تكون موجودة حاليًا".





وتابع خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب أن البرلمان موجود والحاجات موجودة ماجتش على مجلس الشيوخ يعني".





البرلمان يقوم بدور كبير جدًا.. ودا مش مجاملة

وعلى صعيد آخر، أكد السيسي في إجابته على أحد الأسئلة الموجهة إليه حول دور البرلمان المصري، موضحاً أن البرلمان يقوم بدور كبير جدًا الآن، وهذا ليس مجاملة، لافتًا إلى أن حجم العمل الذي يقوم به البرلمان والحكومة أكبر من ضخم.





وأشار إلى أن هناك آلاف المحاجر في مصر لا تتمكن الدولة المصرية من تحصيل رسومها بشكل جيد، وهذا بسبب غياب دور المحليات بشكل جيد.





كيف تتعامل الدولة مع أزمة نقص الوقود؟

ولفت السيسي إلى أن الدولة تتعامل مع الكثير من الموضوعات، منها المعلن الذي يتم تداوله ومنها غير المعلن ولا يتم تداوله لأسباب تتعلق بالأمن القومي؛ منها ملف الطاقة.





وأكد خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يوجد لجنة لإدارة الأزمات حتى لا نتعرض لنقص الوقود، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى إجراءات كثيرة جدًا.





السبب وراء عدم انعقاد مؤتمر الشباب كل 3 شهور

وأوضح الرئيس أن انعقاد المؤتمر الوطني للشباب كان من المقرر أن ينعقد كل ثلاثة أشهر، لكن بسبب ازدحام العمل ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي قل عدد انعقاد المؤتمر، وأضاف في كلمته، أنه سيعمل على العودة إلى المعدلات المقرر لانعقاد المؤتمر خلال المرحلة المقبلة.





جهود الدولة لمواجهة أزمة البوتاجاز

ورداً على أزمة البوتاجاز في مصر، أكد السيسي إننا كنا نعاني من أزمة ومشكلة في "البوتجاز" بسبب الوقود منذ 3 سنوات، مضيفاً: "قمنا بإقامة مستودعات جديدة للتخزين تسمح لنا بأن يكون لدينا تمركز لكميات هائلة من البترول".





وأشار إلى أن الموازنة وضعت رقم ثابت للوقود 68 دولار للبرميل، لافتًا إلى أنه من خلال التعاقد الذي يتم نؤمن وصول حجم معين من الوقود مقابل المبلغ، وهذا في التجارة العالمية مسموح.





المنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطرابات

وعلى صعيد أخر، أشار الرئيسي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من اضطرابات منذ 9 سنوات، مشددًا على أن المنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطرابات، وتابع خلال جلسة "أسأل الرئيس" أن تأثر الصراعات على الشرق الأوسط سيكون كبيرا للغاية.





أمن الخليج

وأكد الرئيس أن أسعار الوقود سترتفع بشكل كبير بسبب أزمة الخليج، وهذه مشكلة كبيرة من الممكن أن تقابلنا، وشدد "السيسي" على أنه يجب أن نحافظ على سلامة المنطقة بعيدًا عن الحروب، لافتًا إلى أن المنطقة العربية مضطربة منذ 9 سنوات.





وأوضح أن المنطقة لا تتحمل مزيد من الاضطراب، متابعًا: "إذا حدث صراع سيكون تأثيره على منطقة الشرق الأوسط كبير جدًا".





توعية ملايين الشباب

وتابع السيسي في الإجابة على سؤال أخر، موضحاً، أن كل قطاعات الدولة المصرية كانت بـ"عافية" خلال السنوات السابقة، لكن نقطة الإنطلاق بدأت الآن في كافة مؤسسات الدولة.





وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" أن وزارة الثقافة رصدت ما يقرب من 600 مليون جنيه لصالح الدور التوعوي لملايين الشباب، وإنشاء عدد من المسارح الجديدة، وهذا جهد الدولة.





مصر ستنطلق في عام 2020 بشكل قوي.. "بنسابق الزمن"

ومن جهته ، أوضح السيسي أن مصر ستنشأ أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم، تضم متاحف وأوبرا، وكل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري





ولفت إلى أن مصر ستنطلق في عام 2020 بشكل قوي، وسيشعر بذلك كل المصريين، معقبًا: "بنسابق الزمن، لكن التحديات كبيرة جدًا، وتأخرنا كثيرًا، ووصولنا إلى ما نأمله في حاجه لبعض الوقت".











