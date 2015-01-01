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سمير كمونة: ودية اليوم تجربة مفيدة، وزيادة فرق المظاليم ظلم كبير

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:20 م
سمير كمونة: ودية اليوم تجربة مفيدة، وزيادة فرق المظاليم ظلم كبير
سمير كمونة
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سالم خليل
 
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قال سمير كمونة المدير الفني للمنيا بأنه راض عن تجربة مباراة اليوم الودية أمام فريق أسمنت أسيوط والتي انتهت بفوز فريق أسمنت أسيوط، وذلك لإستعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019\2020.


وفي تصريحاته للفجر الرياضي قال كمونة بخصوص الأخبار المتداولة عن زيادة عدد فرق المظاليم بأنه يري الأمر ظلم كبير مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يكون فرق القسم الثاني 14 فريق وليس 16 لأن ذلك يؤدي الي ضعف المجهود علي كافة الفرق.


وأضاف كمونة بأن المباريات التي ستكون علي مسافات كبيرة مثال بين الجيزه وأسوان، ستكون صعبه للغاية علي تلك الفرق موضحا في حديثه بأن نظام الصعيد وفرق الصعيد (لها ناسها) مؤكدا علي ان المجهود سيكون علي الفرق صعب وبشكل كبير.

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