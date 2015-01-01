السيسي: منتدى شرق المتوسط للغاز يعكس مكانة القاهرة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر عقدت اجتماع مع منتدى شرق المتوسط منذ أيام قليلة، وهذا المنتدى يعكس مكانة مصر في المتوسط نتيجة اكتشافات الغاز، خلاف إمكانيات مصر من منشآت إسالة الغاز.



وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن مصر بما تملكه من إمكانيات في إسالة الغاز أو خطوط، من الممكن أن تفيد الدول التي ليس لديها هذه المنشآت، وبها اكتشافات حقول غاز.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

