عاجل - السيسي يعلنها: مدرب منتخب مصر "وطني".. كفاية أجانب





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، أنه يجب الاكتفاء بالمدربين الأجانب إلى هذا الحد، ويجب إعطاء الفرصة لمدرب وطني يقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.





وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، أن الكرة أصبحت صناعة وليس هوايات، متابعًا: "إللي يقدر صناعة الكرة بيستفيد منها كويس جدًا".





وأكمل "السيسي" حديثه قائلًا :" لازم نكتفي بالمدربين الأجانب لحد كده ولازم ندي الفرصة لمدرب وطني لأن النتيجة واحدة".





ووجه السيسي حديثه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا :" هو احنا ليه معندناش ثقة في المدرب المصري يا دكتور أشرف؟".