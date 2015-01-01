سعر هونر 20 برو بأربعة كاميرات في مصر

تطلق شركة هونر سلسلة هواتف "هونر ٢٠" بالسوق المصري والتى تتضمن Honor 20 pro و Honor 20 و Honor 20 lite، والذين ينطلقوا بتصميمات جذابه وتستهدف عشاق التصوير ، حيث يبدء الحجز المسبق للهونر ٢٠ والهونر ٢٠ برو ليكون البيع الرسمى لهم فى متاجر مصر يوم ٨ اغسطس ، بينما يبدء بيع الهونر ٢٠ لايت الرسمى فى المتاجر بدءا من اليوم .





وينطلق هاتف HONOR 20 PRO بلونين ،هما “ اسود متدرج وازرق متدرج” ،وذلك بسعر 10,499 جنيها ، حيث ينطلق بقدرات هائله فى الكاميرا والتي حصدت تقييم 111 نقطة من منصة DxOMark لتقييم كاميرات الهواتف، والذي يعدّ ثاني أعلى تقييم حصل عليه أي هاتف ذكي على الإطلاق، محققاً معياراً ذهبياً بفضل كاميرته في مجال الهواتف الذكية.





وأصبح هاتف HONOR 20 PRO بفضل التقييم الذي حققه منافساً مباشراً لغيره من الهواتف الذكية الشهيرة،وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها العلامة جهازاً رائداً مزوداً بنظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4. وحصل الهاتف في تحديثه الجديد على معيار الأيزو بحساسية الصور والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة بمعنى انه مناسب جدا للتصوير فى الاضاءه الليليه .





وياتي الهاتف ب ٤ كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.4F

• 16ميجابكسل لزاوية واسعه + 8 ميجابيكسل للتقريب + 2 للاشياء القريبة

• تقريب بصري +3Xتقريب مشترك + 5X تقريب رقمي 30X

• مثبت بصري مزدوج

• تحسين التصوير الليلي

• ضبط تلقائي للصورة بالليزر

• تصوير فيديو احترافي بدقة 4K

•تصوير فيديو بطئ يصل ل 960 اطار فى الثانية

• تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي





كما يقدم الهاتف كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل بها امكانيه التجميل بالذكاء الاصطناعي وإضاءة ثلاثية

الأبعاد للصور البورترية





اما بالنسبه للتصميم فيقدم هاتف HONOR 20 PRO لأول مره غلاف زجاجي ثلاثي الأبعاد ، صًمم بتقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد الأولى في المجال، التي تسمح بمرور الضوء عبر الزجاج الخلفي وانعكاسه وتوزُّعه في جميع الاتجاهات، وينتج عن ذلك تأثير بصري ساحر يُميّز HONOR 20 PRO عن غيره من الهواتف الذكية التي سبقته.

ويتميز الهاتف بمعالج Kirin 980 7نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، كما أنه مزود ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم مع خاصية الشحن السريع بقوة 22 وات ، بينما توفر سعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ 256 جيجابايت المساحة الكافية لتلبية المتطلبات القصوى. ويتمتع أيضاً بوحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 الرائدة في المجال، والتي تعزز إمكانات ألعاب الجهاز عبر تزويد المستخدمين بتجربة بصرية غامرة، بالإضافة إلى نظام صوت Virtual 9.1 الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة صوتية أكثر غنى وكفاءة.





وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعيش اليوم في عالم رقمي ودائم الاتصال، حيث يعدّ هاتفك الذكي بوابتك الرئيسية لعالم من الاحتمالات الغير متناهيه ، واضاف كريس :أعيد تصميم كاميرا الهاتف الذكي في هاتف HONOR 20 PRO بطرق لم تكن ممكنة قبل عقد من الزمن، مما يسمح للمصورين المحترفين وغيرهم من عشاق التصوير التعبير عن إبداعاتهم وتصوير لحظات حياتهم بوضوح وتفاصيل جميلة حتى في البيئة ذات الإضاءة المنخفضة."





وتقدم ايضا هونر ضمن نفس العائله هاتف هونر ٢٠ والذى ينطلق باللون الازرق وينطلق في السوق المصريه بسعر ٧٤٩٩ جنيها ، ويأتى الهاتف ب• 3.0 GPU Turbo معالجة فائقة الدقة للجرافكس واستهلاك اقل للطاقة • 22.5 وات شاحن فائق السرعه • 128 + 6 جيجابايت ذاكرة داخلية وعشوائية.





كما يقدم مستشعر جانبى لبصمة الأصبع 3 في 1

• GPS ثنائي التردد لتحديد دقيق للموقع

• واجهة المستخدم ماجيك 2.1

• خصائص الذكاء الاصطناعي للكاميرا مثل التسوق والترجمة

• الصوت المحيطي ثلاثى الابعاد

كما ياتى بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة 1.8 F

16 ميجابيكسل لزاوية واسعه + 2 ميجابيكسل للعزل + 2 للاشياء القريبة

• تقريب رقمى يصل الى + 30X مثبت تلقائى للصورة

• تحسين التصوير الليلي

• تصوير فيديو احترافي بدقة 4K تصوير فيديو بطئ يصل ل 960 اطار فى الثانية

• تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

كما ياتى بكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل

• وامكانيه التجميل بالذكاء

الاصطناعي

• إضاءة ثلاثية الأبعاد للصورالبورترية





و ياتى هاتف هونر ٢٠ لايت بامكانيات كبيره بالنسبه للفئه السعريه الخاصه به حيث سينطلق ب ٤١٩٩ جنيها و يحتوى على كاميرا 24 ميجا بكسل كاميرا رئيسية + 8 لزاوية واسعه +2 للعزل • التثبيت التلقائي للصورة في اللقطات الليلية





• التصوير بالذكاء الاصطناعى

• التعرف علي المشاهد بالذكاء الاصطناعي

• التجميل بالذكاء الاصطناعي

• سيلفي في الاضاءه المنخفضة

• إضاءة صورة ثلاثية الأبعاد

• 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 128 جيجابايت مساحة تخزين

• امكانية وضع كارت ميموري يصل إلى 512 جيجابايت

• احتفظ بملفات أكثر

• شاشة عرض 6.21 بوصة بتصميم قطرة الندى

• وضع الراحة العين

• تصميم خلفي متدرج الالوان

• معالج قوي كيرين 710

• خصائص الذكاء الاصطناعي للكاميرا مثل التسوق والترجمة

• خفض الضوضاء اثناء المكالمات