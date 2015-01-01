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تقارير.. فالفيردي يُعلن بقاء "المحارب" ورحيل نجم الوسط

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:16 م
تقارير.. فالفيردي يُعلن بقاء المحارب ورحيل نجم الوسط
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مني العوضي
 
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أشارت تقارير إسبانية إلى موقف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من مسألة رحيل ارتورو فيدال عن صفوف النادي الكتالوني وذلك في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة يريد بقاء لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال لأنه لا يوجد لاعب بإمكانياته في الفترة الحالية.

فيما أشارت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي لا يمانع فكرة التفريط في خدمات الكرواتي إيفان راكيتيش وقرر التخلي عنه في حال وصول عرض مناسب له.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الوسط الهولندي فرينكي ديونج قادماً من أياكس هذا الصيف وينتظر أن يكون له دوراً كبيراً مع النادي الكتالوني.
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