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السيسي: "ماحدش هينجح في أي قطاع بالمجاملة"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:22 م
السيسي: ماحدش هينجح في أي قطاع بالمجاملة
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أمنية فوزي
 
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجدية في أي موضوع والانتقاء وعدم المجاملة ينجحه، متابعًا: "ماحدش هينجح في أي قطاع بالمجاملة، سواء في الرياضة أو الثقافة أو الفن أو أي قطاع".

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء،: "كل الاحترام لأم كلثوم، ولكن أنا مش مع إن حد يقول مفيش زيها".

واستكمل: "الصانع ربنا، ومش معقول هيخلق واحدة بس، ولكن الفرصة جت لأم كلثوم بس".
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