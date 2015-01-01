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السيسي يحذر من رد فعل عنيف إذا اندلع الصراع في الشرق الأوسط

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:12 م
السيسي يحذر من رد فعل عنيف إذا اندلع الصراع في الشرق الأوسط
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعي مصر لإيجاد حلول لأزمات المنطقة بعيدا عن العمل العسكري، مع التزامها بالحفاظ على أمن دول الخليج العربية، مشددا على أن المنطقة لا تتحمل مزيدا من الاضطراب.

وقال السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد تحت رعايته في القاهرة، اليوم الأربعاء "لا بد من المحافظة على الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات بعيدا عن الصراع"، متابعا "منطقتنا كما ترون مضطربة منذ 2011، والواقع في عدة دول سواء الجوار أو في مناطق أخرى، والمنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطراب".

وتابع السيسي: "إذا حدث صراع سيكون تأثيره على الشرق الأوسط كبيرا جدا"، موضحا "رد الفعل أو الفعل بقوات أو قدرات موجودة لدى حزب الله في لبنان، وتم استخدامها لمواجهة إسرائيل، سنتحدث هنا عن عشرات الآلاف من الصواريخ، فتخيلوا رد الفعل من جانب إسرائيل في هذه الحالة".

وأضاف: "سيكون رد الفعل ضخما وعنيفا جدا، فهذا صراع... ماذا ستكون نتائجه، وأيضا هذا ما يتعلق بالمليشيات في سوريا، وأيضا اليمن، ونضيف على ذلك قدرات أخرى وهي هائلة، وأيضا قدرات الولايات المتحدة".

لافتا إلى أن "المنطقة ستدخل في صراع كبير للغاية، وسيكون له تداعيات كبيرة عليها خلال المرحلة الحالية والسنوات المقبلة".

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